CURIOSITÀ Una birra solidale La splendida idea solidale è dei fratelli Ferraioli che gestiscono la paninoteca Targato NA, birra gratis ai cittadini in difficoltà, che hanno avuto dei maxi rincari in bolletta.

Uno degli argomenti del momento sono gli aumenti delle bollette di Gas e luce i cui costi ultimamente sono lievitati in maniera spropositata, e si sono trasformati in un salasso insostenibile per milioni di famiglie italiane. Una situazione arrivati alla fine dell'estate destinata a diventare ancora più drammatica. In questo clima di precarietà e tensioni, alcune categorie come i baristi e i ristoratori hanno deciso di protestare esponendo in vetrina le bollette con le spese alle stelle.

Un gruppo di disoccupati è sceso in piazza a protestare bruciando le fatture di luce e gas. C’è anche chi, però, ha fatto la scelta di reagire con un sorriso e sfoderare l’arma della solidarietà. In che modo ? Offrendo birra gratis ai cittadini in difficoltà, che hanno avuto dei maxi rincari in bolletta. La splendida idea solidale è dei fratelli Ferraioli che gestiscono la paninoteca Targato NA, che si trova a Napoli. Basta presentarsi al locale con la bolletta che testimonia la situazione di difficoltà.



