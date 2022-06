CURIOSITÀ Una cantina in fondo al lago Innovativa e curiosa operazione per fare maturare il vino imbottigliato a 40 metri di profondità nel Garda

Una cantina in fondo al lago.

1' lettura

Una cantina in fondo al lago, potrebbe essere questo l'incipit della storia delle 1216 bottiglie di spumante che sono inabissate in fondo al Garda a 40 metri di profondità. Non sono finite lì per un misterioso incidente, la curiosa operazione è stata condotta con l'aiuto di vigili del fuoco e dai sommozzatori nel porto di San Nicolò nel comune di Riva del Garda. Il motivo? Si tratta di un modo innovativo e decisamente originale per far maturare il vino.

[Banner_Google_ADS]

Le bottiglie sono infatti immerse al buio, ad una temperatura che oscilla tra i 9 e i 13 gradi al massimo. Grazie a queste condizioni ed al movimento delle onde, il loro contenuto fermenta in modo ottimale. Non è la prima volta che questo accade: nel 2020 ne erano state immerse altre 1200. Le bottiglie devono trascorrere in acqua un anno e poi maturare altri due anni sulla terraferma. Questa curiosa e innovativa operazione è praticata anche in Francia.



I più letti della settimana: