"Una canzone d'amore" degli 883 cambia pelle e diventa metal!

Spunta fuori un nome in questi giorni: Tommy Johansson, leader dei Sabaton, band svedese specializzata in power metal che parla di battaglie storiche, di guerre e di grandi condottieri (non a caso il nome della band significa in inglese scarpa d'arme).

Durante il concerto del gruppo svedese che si è tenuto il 27 agosto a Milano, il buon Tommy ha iniziato a parlare in italiano al pubblico, tra l'altro, con una pronuncia veramente notevole! Durante il suo discorso ha dichiarato la sua passione per i successi di Max Pezzali e ha intonato “Una canzone d'amore”, lasciando la platea basita.

Non sazio, il 34enne metallaro con voce da cantante lirico, ha fatto ancora meglio e ha pubblicato un videoclip ufficiale del grande successo degli 883 scrivendo: "Dopo aver cantato una piccola parte di questa canzone in uno show dei Sabaton a Milano, ho deciso che è finalmente giunto il momento di registrarla e pubblicarla su YouTube. Questa sarà la mia prima canzone a essere cantata in italiano!".

E i fan sono impazziti, d'altra parte l'effetto è talmente trash da fare il giro del mondo e diventare letteralmente un capolavoro del trash!

Una Canzone D’amore (883) - Tommy Johansson

Immediatamente sono arrivati i ringraziamenti di Max Pezzali, tramite Instagram, ricevendo per risposta da Tommy Johansson: "Sono felice che ti sia piaciuto! Grazie per aver condiviso il video".

Possibile una collaborazione tra la band svedese e il cantante italiano?