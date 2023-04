NEW PLAY Una canzone d'amore per i Boomdabash Scritto in collaborazione con Olly, "L' unica cosa che vuoi" è il nuovo brano del gruppo salentino mutiplatino

Una canzone d'amore per i Boomdabash.

Una dichiarazione d'amore in piena regola, ma fedele allo stile Boomdabash, così potremmo definire “L'unica cosa che vuoi”, il nuovo singolo del gruppo salentino.

Dopo il successo del remake “Heaven” proposto insieme agli Eiffel 65 (autori del brano originale anni '90, “Too much of heaven”), Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker), ci riprovano con un altro brano che loro stessi raccontano così:

“L' unica cosa che vuoi è innanzitutto una canzone d’amore. È un brano che esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere. In una società che costruisce lo stereotipo maschilista dell’uomo duro che non segue le proprie emozioni per non sembrare debole, il brano racconta la storia di un uomo che invece chiede di essere amato fino quasi a farsi male, fino a spaccarsi addirittura le ossa come appunto recita il ritornello.”

Più di 3 miliardi di stream e 30 dischi di platino, sono risultati che fanno dei Boomdabash uno dei gruppi più amati dal grande pubblico. Tante le collaborazioni riuscite, tanti i brani diventati veri e propri tormentoni.

"L'unica cosa che vuoi", cassa dritta e sound brillante, pur essendo forse un pezzo più intimista dei precedenti, si candida comunque a ripercorrere i passi dei singoli che l'hanno preceduto e noi siamo certi che ce la farà.













