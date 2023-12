CURIOSITÀ Una coppia da record Padre e figlia battono un record di Gprs art, in bici creano il cuore più grande del mondo

Una coppia da record.

Li possiamo chiamare coppia dei record sono Frédéric de Lanouvelle e sua figlia Mathilde che hanno dato vita ad un progetto unico, trasformando il loro viaggio in bicicletta in una vera e propria opera d’arte su Strava.

La loro avventura non è stata una semplice corsa, ma si è trasformata in un’impressionante creazione di GPS Art: un disegno che prende la forma di un cuore, estendendosi per ben 2.162 km attraverso il territorio francese.

La loro iniziativa artistica ha catturato l’attenzione e il riconoscimento, guadagnandosi il prestigioso titolo di Artisti dell’Anno su Strava. L’idea dietro questa impresa straordinaria nasce dalla mente avventurosa del papà, appassionato di viaggi estremi e di ultra-distanze.

Ha ideato un progetto speciale: ogni volta che una delle sue figlie raggiunge l’età di 16 anni, insieme intraprendono un’avventura memorabile.

Per Mathilde, questa occasione si è trasformata nella sfida di una vita: creare un enorme disegno GPS a forma di cuore, percorrendo la Francia in tandem. Ma c’è di più: l’obiettivo era anche battere il Guinness World Record per il “più grande disegno GPS in bicicletta (team)” e dedicare questo viaggio a una causa benefica.

Con un totale di 117 ore e 25 minuti trascorse in sella, hanno raccolto fondi per Mécénat chirurgie cardiaque, un’organizzazione che supporta i bambini con problemi cardiaci, offrendo loro le cure chirurgiche necessarie.



