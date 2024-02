NEW PLAY Una dichiarazione esplicita per Troye Sivan L'artista dai numeri record, continua a scoprire se stesso, mostrandoci un lato di sé particolarmente intimo

Una dichiarazione esplicita per Troye Sivan.

"One Of Your Girls" è il terzo singolo estratto da Something To Give Each Other, ultima fatica di Troye Sivan

L'album, uscito lo scorso 13 Ottobre, contiene anche Rushe e Got Me Started" ed è già stato inserito da Billboard alla #3 della classifica "Best Album of 2023"

“Chiamami se ti senti solo. Sarò una delle tue amichette. Dì quello che vuoi, e manterrò il segreto“. Sfacciato e, senza filtri, inarrestabile questo il volto che Sivan mostra ormai danni in modo pienamente autentico.

E nel presentare il pezzo, ci apre una finestra ulteriore dalla quale capiamo che dietro l'apparente simpatica irriverenza, si nasconde anche una certa fragilità: “Mi continuava a succedere questa cosa dove venivo approcciato da ragazzi che in principio si identificavano come etero. Flirtavano con me, dicevano che c’era qualcosa in me che trovavano interessante (…) li mettevo sul piedistallo.

E mi chiedevo, perché è così eccitante? Ma allo stesso tempo dubitavo di me perché finivo sempre col cuore spezzato. Rimanendo un loro segreto o un esperimento, sapevo che non stavo trattando me stesso con il rispetto che meritavo. Ero lì quando mi volevano, sparivo quando davano di matto, e ricomparivo quando mi volevano di nuovo. Come un oggetto inanimato”.









