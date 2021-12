Una docuserie su Paul Newman con protagonista Damiano dei Maneskin

Che il 2021 sia a tutti gli effetti l’anno dei Måneskin è chiaro a tutti e sta per concludersi in bellezza. Il trionfo americano culminato nell'apertura del concerto dei Rolling Stones, non è tutto, secondo alcune indiscrezioni infatti il frontman della band Damiano David, infatti, potrebbe presto passare alla recitazione interpretando Paul Newman in una docuserie sulla sua vita. Il rumor arriva dalle pagine del settimanale Novella 2000, che cita una fonte anonima sul progetto. Il progetto sarebbe nelle mani delle due figlie della star che starebbero prendendo in considerazione proprio Damiano, per via della somiglianza con il grande attore, scomparso nel 2008 all’età di 83 anni.

La notizia che la rockstar sbarchi a Hollywood ha mandato in estasi i suoi fans, anche se in gran parte della rete serpeggia scetticismo sull'effettiva somiglianza con il divo. Di certo, sarebbe l’ennesima ciliegina sulla torta di un anno pieno di grandi vittorie. Partendo dal Festival di Sanremo, per approdare alla vittoria dell’Eurovision Song Contest poi il record infranto come i più ascoltati nel 2021 su Spotify. Aspettando news sull'argomento Damiano è stato protagonista anche di una notizia che dimostra la sua sensibilità sociale: dopo l'incendio dell'Oasi felina di Pianoro e la morte di otto gatti, lui ha sottoscritto un abbonamento mensile per aiutare la struttura.

Il cuore del gattofilo batte forte sotto l'aria da rockstar maledetta.