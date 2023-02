Una Ferrari F2005 di Michael Schumacher dallo sfasciacarrozze

Chi è Michael Schumacher e cosa ha rappresentato per il popolo ferrarista è cosa arcinota, ma vedere una delle sue leggendarie Ferrari F2005, probabilmente guidata proprio da lui, da uno sfasciacarrozze fa sanguinare il cuore. Sta girando sui social in queste ore una foto che ritrae proprio una Rossa di Formula 1 parcheggiata tra le auto di una discarica in attesa di demolizione.

Manco a dirlo a suddetta foto sono bastati davvero pochi minuti di esposizione per raggiungere un numero altissimo di visulizzazioni. Guardando attentamente la foto emerge che la Cavallino Testa Rossa non è poi così da buttare. E' vero che manca l'alettone posteriore, quello anteriore è schiacciato a terra ma ai cerchioni ci sono le inseparabili Bridgestone originali. Mentre l'abitacolo è protetto da uno sportello di auto "normale" che evita danni al sedile in pelle e ai sofisticati meccanismi elettronici.

Ma le sorprese non sono finite...A occhio più esperto non è sfuggito che non si tratta della F2005 di Michael Schumacher, originale. Ora non chiedete a chi vi scrive come si è arrivati a tale conclusione, ma tant'è. La preziosa auto nella foto altri non è che un modello da esposizione in tutto e per tutto fedele all'originale. Nel 2016 era esposta presso un importante concessionario d'auto della capitale bulgara recintata con paletti e corde per farla ammirare, ma non toccare. E non è ancora tutto...Da approfondite indagini hanno scoperto che non si tratta in realtà nemmeno di una discarica, ma del parco auto di un rivenditore di auto usate autorizzato.

E tutto da una foto sul web...