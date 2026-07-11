CURIOSITÀ

Una festa di divorzio

Nuovo trend che arriva dagli states apprezzatissimo anche in Italia

Una festa di divorzio.

C'è un nuovo trend che, neanche troppo velatamente, si sta affacciando anche in Italia: la festa di divorzio. Potrebbe suonare come una nota stonata ma in realtà questa tendenza, in arrivo direttamente dagli Stati Uniti, piace sempre più anche nel Bel Paese.

Il risultato è che sempre più coppie sposate che si dicono addio, desiderano dare un valore simbolico a questa scelta, chiudendo anche pubblicamente un capitolo della loro vita.

E allora ecco che la solitudine lascia spazio alla condivisione sociale, l'imbarazzo a una narrazione più leggera. Una festa appunto che, in un'epoca particolarmente connessa, si presta anche alla comunicazione sui social.

La tendenza punta quindi a ribaltare il concetto classico associato al divorzio o alla separazione: non più vissuta come una conclusione, una chiusura, bensì come un nuovo inizio. 

Ovviamente, per chi sceglie questo rito, la parola d'ordine è stupire, in primis gli invitati. Spazio allora a location ricercate, catering curato, musica, allestimenti, ingressi scenografici dei festeggiati e, in alcuni casi, anche alla possibilità di pernottare direttamente in struttura.

Non stiamo dunque parlando di eventi low budget: che si tratti di feste riservate a pochi intimi o con decine di invitati, la spesa tende a salire rapidamente.

Tra affitto della struttura, banqueting e intrattenimento, questo tipo di eventi può arrivare a costare diverse migliaia di euro. Il fenomeno, seppur in aumento, riguarda dunque una fetta di mercato ancora ristretta.

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