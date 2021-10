In un momento in cui le problematiche relazionali sembrano essere uno dei tallone dell'umanità ecco una storia di cui vale la pena parlare.









La storia di Frankie e Royce King. Lui 98 e lei 97 anni si sono conosciuti e sposati il 16 settembre del 1944, mentre la seconda guerra mondiale era ancora in corso. Di quel loro momento speciale però non esistevano immagini se non una vecchia foto scolorita in bianco e nero. Royce non aveva indossato l'abito bianco. Una storia che ha commosso gli operatori della casa di riposo dove i due vivono tanto che per il loro settantaseiesimo anniversario hanno deciso di organizzare una cerimonia in cui i due hanno rinnovato la loro promessa d'amore, loro non si sono mai lasciato da quando si erano fidanzati. La cerimonia è stata organizzata con tutti i dettagli abito da sposa compreso per lei. Il giorno della cerimonia, ha raccontato una delle figlie:” quando papà ha visto la mamma in abito bianco non ha mai smesso di sorridere”. La cerimonia è terminata con la torta nunziale e questa volta con un servizio fotografico degno di una grande storia d'amore.