CURIOSITÀ Una linea Lego per gli adulti La casa danese dei famosi mattoncini lancia sul mercato una linea dedicata a chi la passione di costruire non lo ha abbandonato

La danese Lego dopo aver per anni dedicato i suoi famosi mattoncini ad un pubblico prevalentemente di giovanissimi, ora si cambia rotta, gli adulti. Verrebbe da dire i genitori che spesso e senza dirlo si divertono come e più dei figli a dare forma alle costruzioni portate a casa. Lo fa in un momento quanto mai azzeccato, questo maledetto 2020 dove mai come in questo anno gli adulti in tutto il mondo hanno cercato antistress di vario tipo per far fronte all’incredibile cambiamento quotidiano, ricorrendo anche al gioco e all’evasione pura. A dimostrarlo ci sarebbero gli esorbitanti numeri su Instagram, dove gli hashtag correlati al mondo LEGO non si contano e, cosa ancor più esorbitante, in costante aggiornamento. Possono testimoniare la grande partecipazione degli adulti alle costruzioni anche le visualizzazioni dei tutorial, dove vanno forte anche i contenuti originali della casa madre, compresi ovviamente quelli Behind the scenes.







E la stessa azienda, con iniziative ad hoc, è stata capace di mettersi in ascolto di questo peculiare bacino di pubblico, cercando di cogliere dal basso gli spunti per la creazione di nuovi prodotti, ed ecco che ha dato vita alla linea "LEGO Adults": Pensando al fatto che se è vero che anche i grandi amano spesso giocare con i mattoncini dei bambini, possono cambiare gli obiettivi per i quali ci si intrattiene. Ma non tutti hanno figli, a volte sono semplicemente scuse che servono quasi a giustificare un acquisto marcato Lego. Il divertimento resta e così la chance di sconnettersi dagli onnipresenti dispositivi, ma sono tante altre le cose che gli adulti possono fare con i LEGO rispetto ai piccoli. Possono riconnettersi alle passioni di una vita, come la musica o il cinema, come dimostrano gli incredibili set ispirati ai Beatles o a Star Wars e Ghostbusters, ma non solo. Le costruzioni LEGO possono anche aiutare le persone a ricercare l’equilibrio e l’armonia interiore, praticando l’arte della mindfulness, come ben esemplificava nel 2019 il volume LEGO Build Yourself Happy. Gli appassionati di lungo corso sono già conoscenza delle possibilità che il mondo LEGO riserva agli adulti ma nuovi membri potrebbero aggregarsi a questa community trasversale per età, interessi e passioni. La linea Architecture, dove infatti l’ultimo must have di LEGO è un epico set da 9.036 pezzi per ricreare, a casa propria, uno dei più celebri emblemi dell’antichità, il Colosseo di Roma.

Un set record che farà la gioia di esperti, fanatici della prima ora, appassionati di architettura e romani de Roma.

















