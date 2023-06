CURIOSITÀ Una moneta e un film per Raffaella Carrà E' stata senza dubbio ina delle più grandi e complete artiste della tv e della musica celebrata da un'emissione della zecca di stato e dal cinema

Una moneta e un film per Raffaella Carrà.

Una doppia celebrazione per una delle più grandi artiste di tutti i tempi, Raffaella Carrà.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno emesso una moneta da cinque euro dedicata proprio a lei. La moneta con Raffaella Carrà, annunciata già alcuni mesi fa, fa parte della serie Grandi Artisti Italiani.

La celebre conduttrice era stata scelta tramite un sondaggio, come già accaduto per altri grandi artisti. Da un lato si vede la Carrà all'interno di uno schermo televisivo, dall'altro la showgirl italiana in evidenza su un palcoscenico.

Ma non è finita qui, dal 6 al 12 luglio prossimo nelle sale il cinema celebra Raffaella Carrà e la sua fenomenale carriera con “Raffa”, il film diretto da Daniele Luchetti. Scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio



