TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:29 San Marino esce a testa alta dai Mondiali a squadre di biliardo 12:26 Il Caravaggio che cambiò il Giubileo 09:40 Mal di schiena: perché arriva (anche se non si fanno sforzi) e cosa funziona davvero, secondo l'esperto 09:17 Elezioni Giunte di Castello, il messaggio della Reggenza 08:00 Coriano, scuola e istituzioni insieme nel progetto “Amore malamore” 07:55 Addio a Ornella Vanoni, voce inconfondibile della canzone italiana 07:33 Prima neve a San Marino, circolazione nella parte alta con veicoli attrezzati
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Una morte improvvisa nei Simpson

La chiesa di Springfield perde uno dei suoi volti più longevi. La produzione conferma: l'uscita di scena è definitiva e cambierà gli equilibri della serie

di Roberto Bagazzoli
22 nov 2025
Immagine dal sito Sky,it
Immagine dal sito Sky,it

I Simpson danno l'addio a un altro storico personaggio. Nell'episodio andato in onda il 16 novembre, durante il sermone del reverendo Lovejoy, una nota d'organo stonata interrompe la funzione.

Tutti si voltano: Alice Glick, l'anziana organista della chiesa, è riversa sulla tastiera, immobile. Una morte improvvisa, grottesca e perfettamente coerente con lo spirito della serie animata più longeva della tv.

"In un certo senso, Alice l'organista vivrà per sempre attraverso la musica che ha creato - ha confermato a "Entertainment Weekly" dopo la messa in onda, il co-executive producer Tim Long -.

Ma in un altro, più importante senso, sì: è morta stecchita". Questa volta non ci saranno ritorni a sorpresa. L'uscita di scena di Alice Glick è ufficiale e permanente, a differenza delle morti “temporanee” già viste in passato.

Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1991 e doppiato da Cloris Leachman prima e poi da Tress MacNeille, era già stato eliminato nella stagione 23, salvo poi ricomparire in perfetto stile Springfield.

Ora, invece, la produzione ha dichiarato l'addio definitivo: Alice non tornerà più. L'eredità che divide Springfield La morte dell'organista diventa il motore narrativo dell'episodio: Alice lascia alla scuola il suo intero patrimonio, chiedendo che venga utilizzato per finanziare un nuovo programma musicale.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News