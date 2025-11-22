Una morte improvvisa nei Simpson

I Simpson danno l'addio a un altro storico personaggio. Nell'episodio andato in onda il 16 novembre, durante il sermone del reverendo Lovejoy, una nota d'organo stonata interrompe la funzione.

Tutti si voltano: Alice Glick, l'anziana organista della chiesa, è riversa sulla tastiera, immobile. Una morte improvvisa, grottesca e perfettamente coerente con lo spirito della serie animata più longeva della tv.

"In un certo senso, Alice l'organista vivrà per sempre attraverso la musica che ha creato - ha confermato a "Entertainment Weekly" dopo la messa in onda, il co-executive producer Tim Long -.

Ma in un altro, più importante senso, sì: è morta stecchita". Questa volta non ci saranno ritorni a sorpresa. L'uscita di scena di Alice Glick è ufficiale e permanente, a differenza delle morti “temporanee” già viste in passato.

Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1991 e doppiato da Cloris Leachman prima e poi da Tress MacNeille, era già stato eliminato nella stagione 23, salvo poi ricomparire in perfetto stile Springfield.

Ora, invece, la produzione ha dichiarato l'addio definitivo: Alice non tornerà più. L'eredità che divide Springfield La morte dell'organista diventa il motore narrativo dell'episodio: Alice lascia alla scuola il suo intero patrimonio, chiedendo che venga utilizzato per finanziare un nuovo programma musicale.







