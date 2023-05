NEW PLAY Una nuova Mara Sattei Il singolo "Tasche" segna il passaggio dell'artista nella scuderia della Island Records/Universal Music

Una nuova Mara Sattei.

L'abbiamo vista raccontare un amore tossico sul palco di Sanremo con “Duemilaminuti” ed oggi la ritroviamo in un nuovo singolo che, anche stavolta, parla d'amore, di un amore finito male, ma che allo stesso tempo continua a vivere nella testa e nei ricordi.

“Tasche”, così si intitola l'ultimo brano di Mara Sattei, brano che segna inoltre per lei un cambio della guardia. L'artista, precedentemente seguita dalla Sony, ha infatti iniziato una nuova collaborazione con la Island Records/Universal Music.

“Spesso ci troviamo a fare i conti con la nostra quotidianità e cerchiamo di riempirci le ‘tasche’ di mille cose, forse solo per non pensare a quelle più importanti. Bisognerebbe solo rendersi conto che fermarsi è fondamentale, così da poter vivere tutte quelle emozioni, belle e brutte che siano, e iniziare a capire noi stessi, per riuscire a crescere e maturare dando spazio a nuovi capitoli.”

Con queste la Sattei ha presentato il suo nuovo lavoro, un pezzo che nonostante il tema poco “felice”, sa di freschezza, di leggerezza, di vita.

La sua è sicuramente una delle voci più interessanti dell'attuale panorama musicale e dopo tante collaborazioni decisamente riuscite, è tempo per lei di volare da sola.

L'artista si prepara, infatti, a tornare live. L'esordio del “Mara Sattei Summer Tour 2023”, avverrà il 3 Giugno durante il Nameless Festival e proseguirà con numerose date fino alla fine di Agosto toccando moltissime città italiane.









