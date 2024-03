NEW PLAY Una partita a "Texas Hold 'Em" con Beyoncé La cantante gioca tutte le sue carte con un pezzo che ha già raggiunto un numero altissimo di ascolti grazie al paragone bizzarro con un cartone animato

Una partita a "Texas Hold 'Em" con Beyoncé.

La superstar mondiale vincitrice di 28 Grammy Awards Beyoncé torna con un nuovo singolo “TEXAS HOLD ‘EM” col quale annunicia ed anticipa l'uscita di un nuovo album “Act II: RENAISSANCE”.

La cantante sta già facendo parlare abbondantemente di sé con questa sua sterzata verso il country, tanto da essere la prima donna nera ad ottenere il primo posto nella Billboard Hot Country Songs proprio col brano "Texas Hold ‘Em".

Alcuni suoi fan, però, hanno sollevato tramite un video tik tok dubbi in merito all somiglianza del brano con la sigla del cartone animato per bambini Franklin, della fine degli anni 90/ inizio 2000. Il video in questione ha raccolto più di 3,5 milioni di visualizzazioni, dando probabilmente un'ulteriore spinta al pezzo e facendo quindi di fatto un favore alla stessa Beyoncé.

Un invito a giocare a carte scoperte, perché la vita non è una partita a carte, ma un campo sul quale alla fine, presto o tardi, essere autentici paga la migliore delle vincite.









