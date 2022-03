CURIOSITÀ Una pastiera per la pace Un pasticcere sorrentino che ha aggiunto i colori della bandiera della pace al tradizionale dolce pasquale napoletano e lo ha messo in vendita con il nome di "Pacestiera".

La solidarietà può essere anche dolce, tra le tantissime attività in favore del popolo ucraino arriva da Napoli la notizia della nascita di un dolce “solidale”.





Un grande classico della Pasqua napoletana indossa i colori della pace. Il suo nome è “Pacestiera” la pastiera della pace rivisitazione proposta dal pasticcere sorrentino Antonio Cafiero che donerà il ricavato della sua vendita in beneficenza per una iniziativa in favore dell'Ucraina. Intervistato dall'Ansa mostrando la prima sfornata a cui ha aggiunto i colori i colori della bandiera della pace per decorare l'inconfondibile griglia di strisce di Pastafrolla. La vendita della “pacestiera” contribuirà alla raccolta fondi per acquisto medicinali da spedire in Ucraina organizzata da don Luigi Castiello cappellano Ospedale del Mare di Napoli. Cafiero ha detto ancora: " Il mio è un invito per i clienti ad avere un pensiero per popolo ucraino sperando che la guerra finisca prima possibile magari prima della Santa Pasqua. Una pace che consentirà a tutte quelle donne e bambini, alcuni dei quali ospiti della nostra comunità, di ritornare a casa e riabbracciare i loro cari". Buona Pacestiera a tutti.



