Una "roulette" che non suona di scommessa per Sarah.

A due mesi dalla vittoria, per nulla ovvia, della 23esima edizione del talent show "Amici" di Maria de Filippi, la freschissima Sarah Toscano ci presenta il suo nuovo singolo: Roulette, una canzone che racconta di un amore fugace. La cantante di Vigevano (PV) classe 2006 che, con il brano "Sexy Magica" conta all'attivo 7 milioni di streaming su Spotify, è pronta con questo nuovo brano, scritto da Raffaele Esposito (cantautore che partecipò ad Amici) e Gianpiero Gentile, che ha tutte le carte in regola per accompagnarci in questa estate ricca di musica.





L'inizio di una carriera appena sbocciata, quella di Sarah, che dopo Amici ha colto l'occasione per aprire il concerto a Milano dei Black Eyed Peas lo scorso 16 luglio. Grazie alla sua splendida voce accompagnata da sonorità pop-dance, Roulette è una bella scommessa per il giovanissimo panorama musicale italiano.

