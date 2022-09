CURIOSITÀ Una sfida da sdraiati Tra le sfide più bizzarre al mondo ne esiste una dove vince chi riesce a stare sdraiato il più tempo possibile. Succede a Donja Brezna in Montenegro.

Tra le sfide più bizzarre al mondo ne esiste una dove vince chi riesce a stare sdraiato il più tempo possibile. Succede a Donja Brezna in Montenegro. La gara si chiama “Lying Down Championship” e nasce dalla provocazione, per combattere lo stereotipo dei montenegrini che sono pigri. Questa singolare competizione infatti si svolge all’aperto su dei materassini, all’ombra di un acero centenario. Sicuramente non è una prova che richiede sforzo fisico, ma mentale di sicuro, perché ci vuole una grande forza di volontà.

Quest’anno il vincitore è un uomo in posizione orizzontale per 60 ore. Durante la gara i concorrenti possono usare tablet, leggere libri, mangiare, ma mai alzarsi. Ogni 8 ore però possono solo andare in bagno. Il record precedente era di 52 ore e lo deteneva una donna, che è rimasta sdraiata per 4 giorni e 21 ore. Quest’anno si poteva stare sdraiati anche vicino ai propri familiari, sempre all’aperto. In questo caso, moglie e figlia hanno fatto compagnia al vincitore standogli sempre vicino, anche se loro hanno potuto alzarsi e sgranchirsi le gambe.



