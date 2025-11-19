CURIOSITÀ Una statua per Bridget Jones Inaugurata a Londra una statua che celebra le imperfezioni di ogni singolo insividuo alla presenza di Renée Zellweger

Una statua per Bridget Jones.

Nelle scorse ora a Londra a Leicester Square c'è stata una cerimonia per celebrare Bridget Jones: la protagonista di una delle commedie romantiche più famose di sempre.

Proprio lì infatti, con la presenza dell'attrice Renée Zellweger che l'ha interpretata nell'originale film del 2001, è stata inaugurata una statua di bronzo dedicata a quell'indimenticabile personaggio.

La statua, in bronzo, si trova in una delle piazze più importanti e centrali della capitale inglese, Leicester Square. Dietro all'affetto che questo personaggio riceve da quasi 30 anni (nacque nel 1996 dalla penna di Fielding ed esordì al cinema nel 2001) c'è, secondo Zellweger, il fatto che chiunque possa rivedersi in lei.

"Ci riconosciamo - ha detto l'attrice americana - nelle sue battaglie, nella sua vulnerabilità e nella sua umanità. Bridget rende ok per noi essere chi siamo davvero: imperfetti".





