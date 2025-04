CURIOSITÀ Una stazione in 3D Stazione costruita in tempi record in Giappone con una stampante 3 D

In una remota area del Giappone occidentale è sorta la prima stazione ferroviaria al mondo realizzata interamente con tecnologia di stampa 3D. Il progetto, frutto della sinergia tra Serendix Corporation e la compagnia ferroviaria JR West (West Japan Railway Company), ha permesso la costruzione di una struttura compatta, dal design moderno e con tetto curvo, completata in tempi record.

I lavori per la Stazione di Hatsushima, situata nella regione di Wakayama, sono durati appena sette giorni, periodo nel quale sono stati prodotti le fondamenta e l’esterno dell’edificio. Secondo quanto riportato da JR West in un comunicato di marzo, i vari componenti della stazione sono stati stampati in 3D utilizzando una speciale malta e successivamente rinforzati con strutture in acciaio e riempimenti in cemento.

L’intera struttura è alta 2,6 metri e larga 6,3 metri, e presenta un elemento estetico distintivo: un disegno circolare in rilievo che richiama il mikan, l’arancia giapponese tipica della zona.

