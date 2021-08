CURIOSITÀ Una suite in Hotel solo per giocare ai videogame Questo angolo di paradiso per "gamer" si trova a New York

Una suite in Hotel solo per giocare ai videogame.

Negli Stati Uniti tra pochi giorni a partire dal 12 agosto e fino al 12 settembre sarà il "National Video Games Day". La crescita esponenziale degli appassionati di videogiochi sta avendo un certo peso, arrivando anche a modificare le scelte di molti locali e perfino di alcuni hotel, questi ultimi per accattivarsi le simpatie di questa platea propongono idee più o meno brillanti. Dopo l'annuncio dell'Atari Hotel che si trova a Las Vegas, ora dalla contea di New York arriva la proposta del "Walker Hotel", un elegante albergo a Tribeca. La pensata è un'offerta speciale dedicata ai gamer appassionati e consisterebbe in un "Gaming Package" di 90 minuti, in una suite, solo per abbandonandosi ad una sessione di gioco senza distrazioni e in completo e totale relax.

Ma non è tutto, si può scegliere fra tre tipologie o generi di videogame, per andare incontro ai giocatori nostalgici senza trascurare quelli con gusti più contemporanei. Al momento della prenotazione infatti al cliente verrà chiesto di scegliere la dotazione della stanza, si va dai cabinati arcade stile "sala giochi" con gli intramontabili "Pac Man" alla suite interamente dedicata alla realtà virtuale "Oculus Rift S" con titoli come Lone Echo e Beat Saber.

Poi la suite dedicata agli appassionati del Nintendo 64, che offre titoli come Mario Party 2, Diddy Kong Racing e Golden Eye 007. Se avete la competizione nel DNA, ebbene sappiate che, durante i giorni dedicati al Gaming Package, verrà stilata una classifica tra i giocatori e il più abile, ovvero chi risulterà con il punteggio più alto in uno dei videogame si assicura un soggiorno gratis al Walker Hotel. Gli snack e stuzzichini vari fanno, ovviamente parte del pacchetto. Se poi volete portarvi a casa le prove del vostro soggiorno il Walker Hotel mette a disposizione una mini Polaroid per immortalare le espressioni durante la partita.

Il prezzo per questo angolo di paradiso?...Un affarone!!!





