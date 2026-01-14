Una tassa sugli abbracci

Dal 1° gennaio del 2026, accompagnare qualcuno al terminal in UK, ha un costo. Le motivazioni sarebbero di natura prettamente economica e ovviamente le proteste non si sono fatte attendere. All’aeroporto di London City restare con i propri cari che si accingono a prendere un aereo, costa 8 sterline fino a 5 minuti.

Se si supera questo tempo di accompagnamento si arriva anche al limite massimo di dieci. Ogni aeroporto inglese ha le sue tariffe. A Heathrow 7 sterline per dieci minuti, a Bristol 8,5 sterline.

Fino al 2025 invece non si pagava nulla. Adesso invece la tassa per scaricare i passeggeri in auto ha un costo, ma solo nel Regno Unito, perché un’analisi di 2000 scali non ha rilevato nessuna tassa simile in altri aeroporti.

La giustificazione è di natura ambientale e ha come obiettivo quello di incentivare i mezzi pubblici e ridurre il trasporto privato per abbattere l’inquinamento.

Secondo gli addetti ai lavori dietro non c’è nessun fine nobile, ma solo un tornaconto economico, perché le entrate dovute ai voli non sono molto redditizie.

Invece così, con questa tassa si è calcolata una media di introiti extra di 150 milioni di sterline, escludendo i taxi e i servizi tipo Uber. Ovviamente la tassa non è piaciuta agli inglesi e secondo la Business Travel Association, si tratta di “leva di ricavo più facile”, soprattutto per quei voli che partono all’alba quando ancora non ci sono i mezzi di trasporto pubblico.







