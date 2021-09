Vi siete mai chiesti dove vanno a finire i container una volta terminato il loro ciclo vitale nel settore dei trasporti ?









Una singolare idea arriva dal Cile dove i container dismessi sono diventati...un Hotel. A Valparaiso è nato infatti l'Hotel Wine Box, una struttura coloratissima e spettacolare. Innovative strutture modulari rese ancora più interessanti dal cuore sostenibile del cuore dell'edificio. Un prodotto che non ha solo un valore estetico ma anche ambientale visto che per la sua costruzione sono stati utilizzati container dei cargo navali che sono di fatto “riciclati”. A ideare questo hotel “ecologico” sono l'architetta Camilla Ollua e l'enologo Grant Phelps. Oltre ad essere bello e colorato, L'Hotel Wine Box è anche il primo dell'emisfero australe a produrre un proprio vino. La struttura ha sede nella variopinta Valparaiso conosciuta come la città della street art è composta da 21 camere con vasca da bagno, doccia, terrazzo, mini-bar, Wi-Fi e altri servizi. Un hotel all'insegna del riciclo creativo.