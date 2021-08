CURIOSITÀ Una vacanza tra le nuvole Sempre più in alto

Una vacanza tra le nuvole.

“Testa tra le nuvole”? Modi di dire a parte, ora tra le nuvole ci si può anche dormire a patto di non offrire di vertigini. Se amate le esperienze “forti” tra lusso e altitudine vi basta pianificare una vacanza in Cina all' J Hotel a Shanghai.





La torre che ospita questa struttura alberghiera è la più alta del paese e la seconda al mondo. 632 metri di altezza e ben 128 piani. Questo hotel è ospitato nei piani più alti. Inaugurato nel giugno di quest'anno ha la hall al 101° piano che si raggiunge con un ascensore che viaggia a 18 metri al secondo. I numeri:165 stanze, 34 suite, spa, bar e 7 ristornati. Ma quanto costa questa esperienza tra i 500 e i 10 mila euro. Una bella vacanza tra le nuvole.



