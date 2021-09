CURIOSITÀ Una vita a colori Ambienti di lavoro di tutti i colori

Una vita a colori.

Le performance lavorative e colori hanno un nesso ? A quanto pare si. Ci sono colori che ci renderebbero più produttivi. La parete che abbiamo davanti dietro lo schermo del nostro pc potrebbe fare la differenza i colori hanno anche il potere di influire sul nostro umore. Quali sono i colori giusti per lo smartworking ?





Il giallo stimola la creatività anche studiare in una stanza dove predomina il giallo aiuterebbe il nostro cervello a trattenere di più le informazioni. Un colore da evitare invece è l'arancione, secondo i dati emersi da una ricerca dell'università del Texas l'arancione fa passare la voglie di lavorare, se amate questo colore il consiglio è di sceglierne uno che propenda al pesca. Se avete bisogno di calma e concentrazione fortemente consigliato è il verde anche se ha un potere rilassante e potrebbe stimolare la sonnolenza, da evitare il color salvia. Il rosso risveglia il nostro cervello ma fa aumentare i battiti cardiaci riaccendendo passioni ed emozioni. Lavorare però per tante ore in stanze con le pareti rosse rischia di renderci poco equilibrati. Il blu è la quinta essenza della produttività migliora la calma e la concentrazione, anche in Smartworking, per non spegnere del tutto la creatività però è bene scegliere un azzurro più caldo. Il bianco non fa bene all'umore stimola tristezza e insoddisfazione. Per smorzare gli effetti basta però aggiungere in ufficio delle piante. Una vita a colori si, basta scegliere bene.



