I prezzi degli affitti sono alle stelle ma c'è chi comunque riesce a realizzare il sogno di "una vita in vacanza" o meglio, in crociera. questa è la storia di Johan e Lanette Canen, una coppia americana, che ha lasciato tutto per imbarcarsi su una nave e fare il giro del mondo. Non si tratta di un colpo di testa improvviso, ma di un desiderio che hanno realizzato calcolando alla perfezione vantaggi e criticità. Quanto costa vivere in crociera?

Scopri tutto nel reloaded!