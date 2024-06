NEW PLAY Una vita "Melodrama" quella di Angelina La giovane artista presenta l'album d'esordio e ne estrae un secondo singolo in cui conferma la sua poliedricità e la sua carica di energia

Una vita "Melodrama" quella di Angelina.

Un mix di sonorità e di stili diversi, un “Poké Melodrama” per lei, che racconta di non aver ancora trovato un'identità musicale precisa, ma che continua a stupire con la sua versatilità, la sua energia sul palco e la sua meravigliosa voce.

Angelina Mango è senza dubbio l'artista rivelazione del momento e ora, insieme al suo disco d'esordio, balzato immediatamente in testa alle classifiche, ci presenta un nuovo singolo, “Melodrama”, col quale conduce l’ascoltatore a spasso tra i suoi ricordi, quando da bambina ballava in salotto e sognava di essere su un palco. Sogno che oggi si può dire pienamente realizzato.

La cantante, infatti, continua ad infilare un successo dopo l'altro e questo ultimo singolo, in cui fonde l’elettronica con ritmi reggaeton, sembra destinato a diventare l'ennesimo.

Se voleste vederla dal vivo, avete di fronte l'imbarazzo della scelta sia in termini di date che di mete. Angelina è infatti già partita per conquistare l'Europa intera e procederà col suo tour sia in estate che in autunno.

