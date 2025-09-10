Una vita senza caffè

Sorseggiare una tazzina di caffè al mattino per molti di noi è un gesto automatico, quasi scontato, ma all’orizzonte si prospettano cambiamenti che potrebbero stravolgere questo nostro rituale quotidiano e i cambiamenti climatici – ancora una volta – sono al centro della scena.

Entro il 2050, infatti, il il riscaldamento globale potrebbe trasformare radicalmente il panorama del caffè, mettendo a rischio alcune varietà più popolari, in primis la tanto apprezzata Arabica.

Secondo le previsioni, le condizioni ideali per questa pianta potrebbero diventare sempre più difficili da trovare, con potenziali conseguenze negative per la produzione globale di caffè.

L’Arabica e la Robusta sono le due varietà di caffè più consumate al mondo. L’Arabica è la più pregiata e rappresenta la maggior parte del caffè di alta qualità sul mercato.

Cresce meglio ad altitudini elevate, dove le temperature fresche e la luce solare ideale favoriscono lo sviluppo di chicchi dal sapore ricco e intenso.

Il riscaldamento globale sta però alterando queste condizioni ottimali, costringendo i coltivatori a spostarsi in zone sempre più alte, fino a raggiungere i limiti delle aree coltivabili.

La Robusta, sebbene meno pregiata rispetto all’Arabica, è più resistente alle variazioni climatiche e alle malattie. Cresce a basse altitudini, in condizioni più calde, ed è meno suscettibile ai parassiti grazie al suo contenuto più elevato di caffeina, che agisce come deterrente naturale.

Nonostante la sua maggiore adattabilità, anche la Robusta non è immune ai cambiamenti climatici e potrebbe affrontare sfide significative in futuro.

Secondo uno studio dell’Università della Florida (2024), entro il 2050 la resa globale di Arabica potrebbe diminuire fino all’80%.

Motivo? Temperature in aumento, piogge irregolari, parassiti e malattie che prosperano in un clima più caldo.

La conseguenza è chiara: il caffè che conosciamo rischia di diventare un bene di lusso, con prezzi in salita e qualità in discesa.











