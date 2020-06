"Una voglia assurda" di J-Ax è la canzone giusta per riprendersi dopo il lockdown e per rientrare tra i classici tormentoni estivi. Una canzone di successo, che ci farà ballare per tutta la bella stagione. Lo Zio d'Italia dunque cerca di farci sentire tutti più vicini nonostante le regole sul distanziamento sociale ed esprime tutta la voglia di ricominciare a vivere dopo l'emergenza Covid-19.

Ricominciare a uscire, lanciarci a braccia aperte nella vita questo è il messaggio che il cantante vuole lanciare e nel brano mette in rima tutte le situazioni che abbiamo vissuto durante il lockdown, le cose che abbiamo fatto, come la pizza oppure le scorpacciate di serie tv su Netflix.

Ascolta "Una voglia assurda": il nuovo singolo di J-Ax