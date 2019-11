Una volta era "una mela al giorno" oggi sono Mandarini

C'era una volta un vecchio adagio che recitava testualmente: "Una mela al giorno toglie il medico di torno", oggi sono "mandarini". E ne bastano soltanto due di questo prezioso frutto piccolo ma preziosissimo per le sue proprietà. Prima fra tutte la sua alta concentrazione di vitamina C che rinforza il sistema immunitario, ma fa molto di più anche per la nostra bellezza.





Vediamo esattamente quali sono i benefici di questo straordinario frutto, che tra l'altro è anche di stagione e piace a tutti. Contrasta l'invecchiamento aiutando l'organismo contro la lotta ai radicali liberi, inoltre, come si diceva è una ottima barriera contro le prime forme influenzali rinforzando il sistema immunitario messo a dura prova in questo periodo. Ma non solo, introducono nell'organismo la Pectina, preziosa alleata per l'intestino. I mandarini, inoltre, sono una efficace fonte di magnesio e potassio, contro stress e stanchezza. Dopo le abbondanti libagioni del weekend il mandarino vi aiuta a riparare agli eccessi. Anche gli sportivi amano questo frutto miracoloso, aiutandoli a combattere i crampi.

Insomma, mandarini vero toccasana per mente e corpo, occhio alle dosi ne bastano due al giorno perché molto zuccherini. Meglio se consumati a colazione