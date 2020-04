MUSICA "United at Home": come riascoltare il dj set di David Guetta? L'evento in diretta da Miami è stato seguito da 6 milioni di persone

"United at Home": come riascoltare il dj set di David Guetta?.

Anche i Dj scendono in campo nella lotta contro il Coronavirus. Si chiama "United at Home" l'iniziativa con cui David Guetta, nella notte tra sabato e domenica, ha tenuto collegate in streaming circa 6 milioni di persone. Un dj set speciale rivolto alla raccolta fondi per numerosi enti che si occupano della gestione di questa emergenza sanitaria.

Lo aveva annunciato dai suoi canali social e il suo obiettivo, a quanto pare ben raggiunto, era quello di far sentire uniti i fan di tutto il mondo attraverso la musica e insieme cercare di compiere delle azioni per affrontare questa sfida imprevista.

"Sono entusiasta di condividere quello che è un progetto che cercavo di mettere in piedi già da un po’" scriveva nei giorni antecedenti all'evento. "Il mio cuore va a tutte le persone che stanno soffrendo per questa pandemia e spero che questo evento in live streaming unirà la gente e aiuterà a raccogliere soldi per i più bisognosi".

E' stata Miami, la location prescelta e tutto lo speciale è stato seguito da circa 6 milioni di persone sui suoi canali social ufficiali di Facebook, Instagram, Twitter, Twitch e YouTube. E' stato uno spettacolo di due ore molto emozionante!

Come riascoltare il dj set di David Guetta?



Guarda e ascolta David Guetta / United at Home - Fundraising Live from Miami







I più letti della settimana: