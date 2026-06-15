Università e Mindfulness

Immaginate i corridoi e gli spazi verdi di un ateneo trasformati in un grande centro di rigenerazione psicofisica. Succede a Cosenza, dove l’Università della Calabria sta tracciando una nuova rotta per contrastare il forte disagio emotivo che colpisce le nuove generazioni.

L' ateneo è infatti balzato in cima alla graduatoria del finanziamento ministeriale Pro Bene Comune, un bando giunto alla terza edizione che ha stanziato ben venti milioni di euro a livello nazionale.

La struttura calabrese coordina una vasta rete di istituti, che include realtà come gli atenei di Messina, Palermo, Siena, Trento, Trieste, Catanzaro, Reggio Calabria e il Conservatorio di Palermo, uniti per ridisegnare l’approccio alla salute mentale degli iscritti attraverso metodologie innovative ed esperienziali.

Il fulcro delle attività si basa su una formula che unisce la cura del corpo a quella della mente. Nei cortili e persino nell’orto botanico, gli iscritti partecipano a laboratori di mindfulness transpersonale e yoga, trovando spazi di decompressione per accogliere e superare le proprie paure.

Ma l’offerta non si ferma qui: il programma spazia dalla ginnastica posturale a corsi di pattinaggio in linea, fino al teatro sociale.

Sul fronte clinico, l’ateneo ha introdotto una misura concreta in risposta a un monitoraggio strutturato nel 2025: la possibilità di accedere a percorsi gratuiti di psicoterapia brevi, fino a un massimo di dieci sedute.

Le statistiche confermano l’urgenza dell’intervento, con ben duemila contatti registrati l’anno passato e già ottocento richieste pervenute nei primi mesi dell’anno corrente, avanzate soprattutto dagli iscritti ai corsi triennali.







