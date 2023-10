CURIOSITÀ Uno sarà più spietato Se giocando a Uno avete messo a repentaglio le vostre amicizie fate attenzione alla nuova versione che promettono sarà spietata

Uno sarà più spietato.

Tra i giochi di carte c'è Uno che senza dubbio riesce a mettere a dura prova amicizie che durano da anni. Confessate, chi non ha mai sognato di piazzare una carta “+4” seguita da una “+2”, tormentando il successivo giocatore durante una partita?

Nonostante la Mattel, il produttore, avesse chiarito nel 2019 che questo non è permesso, così come non è consentito rispondere a una carta “+4” con una “+2”, infliggendo al successivo giocatore un pesante +6, le cose stanno per cambiare.

L'azienda produttrice ha infatti introdotto sul mercato una versione “senza pietà” del popolare gioco di carte, promettendo momenti ancora più accesi e tensione alle stelle.

L’account ufficiale di “UNO” ha pubblicato un video che mostra una partita con le carte di questa edizione speciale, dove è chiaro il messaggio: dimostrarsi spietati. La versione denominata “Show’em No Mercy” letteralmente “Non mostrare pietà”, infatti, non è solo un nome, ma rappresenta l’essenza stessa di questa nuova versione.



