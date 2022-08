CURIOSITÀ Uno scatto per l'ambiente Il concorso fotografico “Environmental Photographer of the Year”, giunto già alla sua quindicesima edizione, cerca e premia i più audaci e creativi osservatori della natura

Uno scatto per l'ambiente.

C'è un concorso fotografico che ha come scopo la tutela dell'ambiente. E' Il concorso fotografico “Environmental Photographer of the Year”, giunto già alla sua quindicesima edizione, cerca e premia i più audaci e creativi osservatori della natura che ci circonda compresi coloro che, con i loro scatti, accendono i riflettori su tematiche delicate quali crisi climatica, sostenibilità, distruzione degli ecosistemi. Si tratta di una vera e propria missione di tutela dell’ambiente,(come spiegato da Greenme), che prende la forma creativa di uno scatto fotografico.

Partecipare al contest è molto semplice: le iscrizioni, gratuite, sono aperte a tutti indipendentemente dall’età fino al prossimo 31 agosto. Il concorso Environmental Photographer of the Year premia un unico scatto il cui obiettivo è quello di permettere la comprensione delle cause e degli effetti della crisi climatica in atto, fornendo un’ispirazione a uno stile di vita sostenibile e rispettoso della natura in tutte le sue forme. Il vincitore di questa categoria riceverà un premio in denaro del valore di 5.000 sterline, oltre alla possibilità di partecipare a interviste prestigiose e ottenere visibilità sul web.

