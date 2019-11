Ho letto un articolo che tentava di spiegare cose che gli uomini non ammetteranno mai con le donne e che comunque fanno..

Mi viene da sorridere. Credo che sia donne che uomini, abbiano piccoli segreti o cose che non è il caso, molte volte, di dire.

Nell'articolo si diceva che tutto inizia dalla domanda: " cosa stai pensando?"- Risposta: " a niente". E' vero...quante volte.

In realtà ci sono cose che si fanno e si pensano che darei quasi per scontate.

Ad esempio: Guardare le altre. Lo facciamo tutti, inutile negarlo. E lo facciamo anche quando siamo in compagnia( moglie, fidanzata, amica, amante ecc...) Gli occhi li abbiamo e una bella ragazza è sempre un bel vedere.

Si , qualcuno rischia il classico sberlone, ma anche voi donne vi girate se vedete un bell'uomo, non negatelo. E' un comportamento ormai assodato.

Altra cosa: Cosa dicono agli amici delle partner. E' anche vero che più le storie sono importanti, meno ne parliamo, ma se non lo sono..si salvi chi può..ma rispetto alle donne, gli uomini sono anche più parchi con le parole e con le descrizioni. Ho sentito cose , da donne, che voi umani non osereste neanche immaginare.

Gli uomini, si accorgono subito se qualcun altro guarda la propria donna. A volte questo potrebbe inorgoglirli. Altre, è meglio evitare.

Difficile anche ammettere che la prima volta con la partner si era particolarmente nervosi. In fondo è una prima volta e le aspettative, spesso , fregano.

Ma il punto che forse le donne non sanno è che anche un uomo può non avere voglia... Eh si..capita anche a noi. Noia, stress, stanchezza in generale, improvvisi mal di testa. Succede anche agli uomini di non essere proprio in vena di fare sesso. Anche se ai più possa sembrare improbabile: a volte, semplicemente, non se ne ha voglia.

Vi sembrerà anche questo strano: Gli uomini sono sensibili, forse non tutti, ma lo sono. Gli uomini si considerano “il sesso forte” e, soprattutto all’inizio di una storia, devono dimostrare di essere i più “duri”. E’ per questo che non vi mostreranno mai la loro sensibilità. La verità è che anche loro a volta hanno voglia di piangere.

Sappiate che anche a noi uomini piace ricevere complimenti e rassicurazioni.

C'è anche da dire che non amano particolarmente i vostri amici uomini.....gelosia? Forse..

Ma una osa che dovete assolutamente sapere... Si sentono splendidi dopo i 40 – Gli uomini più crescono e più maturano, anche fisicamente. Sarà solo intorno ai 40 anni che acquisteranno piena fiducia di se stessi e non ci penseranno due volte a dirvelo. Si sentono bellissimi e non hanno paura di ammetterlo. Purtroppo capita che a volte si esageri con l'autostima e si cada in errori a volte irriparabili.

E per concludere...onestamente ci sono cose che fatichiamo a comprendere: Gli sbalzi d’umore; la maggior parte delle donne può alternare stati di euforia a stati di depressione.

Andare in due al bagno; il bagno viene visto dalla donna come un luogo dove poter confessare anche i segreti più intimi.

L’ossessione per le borse e per le scarpe; anche in questo caso, così come per le borse, gli uomini non capiranno mai l’importanza che dà una donna agli accessori.

La memoria; è risaputo che le donne hanno una memoria di ferro e riescono a ricordare anche minimi particolari di anni e anni prima.

Spendere tanti soldi dal parrucchiere.

Parlare ore e ore al telefono; questo è uno dei fattori più assurdi per la mente dell’uomo. Infatti, la maggior parte di essi non concepisce che la propria donna possa stare al telefono per svariate ore con un’amica che magari ha visto il giorno prima.

Il ritardo; la maggior parte delle donne riesce a fare moltissime cose contemporaneamente e questo fa perdere la cognizione del tempo.

Non avere mai nulla da mettere; anche se hanno l’armadio pieno, le donne si lamentano sempre di non avere nulla da indossare.

Il bisogno costante di fare shopping; gli uomini dovrebbero rassegnarsi a questa condizione.

Il ciclo mestruale: qui però si dovrebbe avere il coraggio di ammettere che anche noi, non certo nella stessa maniera, ne sentiamo i sintomi...ormai è provato scientificamente



Ma ci sono cose per le quali mentiranno sempre e potendo eviteranno di dirvi..risposte a domande del tipo: come sto? Mi trovi ingrassata? Qui è da super eroi saper rispondere.