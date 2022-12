Il protagonista della storia si chiama Musa Hasahya, vive in Uganda e ha 67 anni. Questo signore abita con le sue 12 mogli, dalle quali ha avuto 102 figli che gli hanno regalato la gioia di diventare nonno per ben 568 volte. Arrivato alla sua età, però Musa sente il peso della famiglia, dovuto anche alle condizioni finanziarie, per questo ha deciso di chiedere aiuto alle sue mogli cercando quantomeno di arginare, le gravidanze.

Quando sposò la sua prima moglie Musa aveva solo 16 anni e a 18 ha assaporato per la prima volta la gioia della paternità, siamo nel 1971. Da allora di "figli sulle culle ne sono passati tanti", oggi la famiglia di Musa vive in un complesso con 12 stanze da letto, e a quanto dice, lui non ha ancora intenzione di rinunciare al sesso. Recentemente è stato intervistato dalla stampa locale alla quale ha rilasciato alcune perle di saggezza, come: "Mettendo in guardia coloro che desiderano sposare più di quattro mogli a non farlo perché le cose non vanno bene", ricordando che anche lui a 16 anni dovette lasciare la scuola.



La sua scelta era supportata dai soldi e la terra, ma ora, il presidente del villaggio e uomo d'affari, pur riuscendo a distinguere i suoi figli e nipoti, senza conoscerli tutti per nome, chiede aiuto al governo del suo paese. Ma ancor prima, alle sue mogli partendo dalla richiesta di cominciare ad assumere la pillola anticoncezionale,in fondo lui... sta lottando per educare tutti i suoi figli.