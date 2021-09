CURIOSITÀ Usa il "Phon" per rallentare gli automobilisti L'idea di un 74enne per fare moderare la velocità alle auto in entrata nel centro urbano

Usa il "Phon" per rallentare gli automobilisti.

Forse dobbiamo abbandonare l'immagine dei pensionati che si ritrovano attorno alle recinzione dei cantieri per commentare le scelte dei lavoratori, o al massimo a ridosso delle strisce pedonali per fare attraversare la strada agli studenti in uscita dalla scuola. Poi ci sono quelli che sembrano usciti dal film "Amici Miei". Siamo a Stora Mellösa, un'area urbana del comune di Örebro, in Svezia. Ulf Schwerin, un arzillo e fantasioso 74enne, stanco da anni di segnalazioni all'amministrazione locale delle continue infrazioni al codice della strada da parte delle auto in entrata nel centro abitato e visto il silenzio ottenuto come risposta è passato all'azione.

E se è vero che il genio è "fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione" l'astuto Ulf ha dimostrato di averne da vendere. Armato di pettorina fluo catarifrangente e phon è sceso in strada. Puntando l’asciugacapelli in direzione delle auto che procedevano oltre il limite di velocità, in quella zona di 30 chilometri orari, come una pistola laser per la rilevazione della velocità, ha catturato l'attenzione dei patentati svedesi.

Obbiettivo raggiunto e centrato, infatti scambiandolo per un ufficiale pronto a sanzionare… gli automobilisti hanno subito tutti pigiato sul freno!





[Banner_Google_ADS]

























I più letti della settimana: