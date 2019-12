CURIOSITÀ Va a 110/h e guarda la partita... beccato! La denuncia del giornalista di El Paìs che lo filma e condivide sul web

Il web è sempre attento, pronto a smascherare ognuno di noi. Basta uno smartphone e sui social media puoi diventare famoso in pochi secondi. Famoso anche in tutto il mondo!

Anche se ancora anonimo, è divenuto virale il taxista romano che, mentre guidava a 110 km orari, ne approfittava per guardare la partita della Roma, evidentemente la sua squadra del cuore. Peccato che ad immortalarlo sia stato Daniele Verdù, corrispondente di El Paìs per l’Italia e per il Vaticano, un giornalista che vive a Roma.

Una volta ripresolo, ha postato la foto su Twitter con poche ironiche parole in spagnolo. Messaggio che tradotto vuol dire: «Tassista guarda la partita della Roma guidando a 110 chilometri orari. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa».

Chissà se nel frattempo cantasse l'inno della società giallorossa Roma (non si discute, si ama) scritto ovviamente da Antonello Venditti, storico fan della squadra? Non ci sono prove, ma qualcuno giura di sì.





