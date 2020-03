CURIOSITÀ Va a buttare l'immondizia vestito da T-Rex Accade in Spagna durante la quarantena

In questi giorni ne abbiamo davvero visti tanti di video che ci strappano un sorriso anche in questo momento difficile. Dalla Spagna, a Murcia, succede anche questo: un uomo decide di andare a gettare la spazzatura travestito da T-Rex.

Ovviamente è stato fermato dalla polizia che poi ha deciso di diffondere il video su Twitter per dare un avviso importante a tutta la popolazione: "Gli animali domestici sono autorizzati a camminare accompagnati da una persona, sempre per brevi passeggiate". I T- Rex non fanno eccezione, sia chiaro!

