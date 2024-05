Vacanza da sogno

Chi non ricorda la casa sospesa di Up, il film d’animazione realizzato dalla Pixar in co-produzione con la Walt Disney?

Per celebrare il 15° anniversario del famoso cartone animato, Airbnb ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di soggiornarvi gratuitamente.

Sono diverse le esperienze da sogno proposte: si va dalla casa di Shrek nelle Highlands scozzesi alla Dreamhouse di Barbie a Malibu, da una notte al Museo Ferrari a un soggiorno nella casa di Purple Rain, fino ad arrivare alla casa volante di “Up”, riprodotta in modo fedelissimo e realmente sospesa in aria per immergere i visitatori nell’autentica atmosfera del film, con tanto di vista mozzafiato sulle scogliere rosse di Abiquiu nel New Mexico.

La casa include soggiorno e camera da letto arredati come gli ambienti originali ed è davvero sospesa in aria, anche se a sollevarla non sono i palloncini ma una gru

.La piattaforma di prenotazione ha infatti introdotto “Icons”, una nuova categoria di esperienze uniche ispirate al mondo del cinema, dell’arte, della televisione e molto altro.