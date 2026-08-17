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Vacanze destagionalizzate

Gli italiani driblano i continui rincari di carburante e soggiorno cambiando il periodo delle vacanze

di Roberto Bagazzoli
17 ago 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

In una giornata in cui il traffico autostradale verso le grandi città inizia ad essere intenso, la società autostrade stima che in queste giornate ci saranno almeno 20 milioni di italiani che rientreranno, cambiano anche le abitudini.

Gli italiani stanno iniziando ad essere stanchi dei rincari e iniziano a preferire il Late ferragosto per viaggiare e fare esperienze. 

A confermarlo la ricerca realizzata da CamperDays, piattaforma leader in Europa per il noleggio camper, in collaborazione con l’istituto di ricerca Censuswide.

Da questo studio si evince che il 64% degli intervistati preferisce andare in vacanza nei periodi meno affollati e il 57% evita di viaggiare a Ferragosto per l’aumento dei prezzi.

Un italiano su quattro, il 25%, preferisce quindi non partire durante il periodo centrale di agosto privilegiando destinazioni alternative al mare, circa il 21%.

Oltre al risparmio si cercano anche climi più miti. Una tendenza alla destagionalizzazione delle partenze viene evidenziata anche dall’Osservatorio estivo del turismo outdoor realizzato da Istituto Piepoli per conto di Human Company.




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