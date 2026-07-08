CURIOSITÀ Vacanze e nuove tendenze In sensibile crescita lo scambio di casa permette anche di risparmiare

Vacanze e nuove tendenze.

il nuovo trend per il 2026 è fare lo scambio case per scegliere ritmi lenti e autenticità. Un sistema che si fonda sulla circolarità e sull’ospitalità per abitare non da turisti luoghi e quartieri delle città italiane sulle coste italiane.

Il sito HomeExchange, la più grande community al mondo per lo scambio casa, conferma il trend che ha raggiunto numeri da record. Volete sapere quali sono le mete più gettonate? C’è una crescita molto accentuata nelle richieste per l’Abruzzo, terra tra mare e montagne e per la Calabria, con paesi che si affacciano sulle acque cristalline del mare.

Anche l’Umbria e la Puglia attirano persone che vogliono rilassarsi e rigenerarsi in mezzo alla natura. Lo scambio casa, ovviamente fa risparmiare molto.

E tra le città, in cima alla classifica si trova Napoli, seguita dalla fresca Trieste e dal barocco di Palermo. In Puglia, è richiesta Lecce, mentre in Sardegna ci sono Alghero, Cagliari e l’entroterra.

Chi sceglie il cambio casa in Italia di solito arriva dalla Francia e dalla Spagna, un modo di non creare overtourism perché per un viaggiatore che arriva ce n’è uno che parte.

Lo scambio casa non è per tutti perché gli imprevisti sono dietro l’angolo. E non sempre offre tutti i comfort di un albergo. E’ un modo di cambiare abitudini e di fare esperienza appartenendo al posto in cui si arriva, non come turisti, ma come residenti. Un modo di sentirsi a casa anche a 1500 chilometri di distanza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: