Vacanze in silenzio.

Viviamo immersi nel frastuono e non solo quello urbano della città, ma quello digitale delle suonerie da notifica da mail, da chat, da messaggi audio, da video su Instagram, da parole. La nostra testa è satura di suoni e abbiamo bisogno di silenzio per rigenerarci.

E’ infatti boom di vacanze dove regni il silenzio. Si parla infatti di quiet-cation, un termine che nasce dal mix di altri due: quiet, che in inglese vuol dire silenzio, e vacation, quindi vacanza, e definisce questa nuova tendenza: dei soggiorni in ambienti silenziosi lontani dal rumore e dalla folla.

Vacanze dove rigenerare sia la mente che il corpo. Le ricerche online di queste destinazioni sono aumentate del 50% solo nell’ultimo anno, perché il desiderio di rigenerarsi immersi nella natura e nella quiete continua a crescere.

Magari si tratta di luoghi rurali, di posti non nelle rotte turistiche, con spazi nel verde. C’è anche una tendenza a comprare casa in questi posti così tranquilli e fuori mano. Non è solo per risparmiare, ma per avere sempre più privacy.

Si parla di turismo trasformativo perché la tendenza cresce e quindi il turismo esperienziale si sta consolidando. Del resto, anche gli studi scientifici stanno dimostrando che il silenzio è essenziale per la salute mentale.

Servirebbe a ridurre lo stress e a migliorare la concentrazione. Il silenzio assoluto stimolerebbe la neurogenesi, ovvero la formazione di nuove cellule cerebrali nell’ippocampo, quindi accrescerebbe la salute cerebrale.

