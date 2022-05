Vacanze nello spazio

Di sicuro il panorama sarà spaziale, sarà quello che si vedrà dalle stanze del primo hotel nello Spazio. Il progetto di costruire un albergo di questo tipo e di una società spaziale che si chiama Orbital Assembly che sta lavorando a questo progetto (come segnalato in un articolo su greenMe) di portare i turisti in vacanza nello spazio. Nello specifico si parla di una Voyager Station che sarebbe pronta nel 2027 e di una Pioneer station che potrebbe essere pronta già tra 3 anni. Saranno due hotel nello Spazio di cui al momento si sa poco e niente. La Voyager Station avrà una

caratteristica speciale, sarà “la prima piattaforma abitabile in grado di fornire gravità artificiale, sbloccando tante opportunità senza precedenti per la ricerca, il turismo e i voli spaziali di lunga durata”. Il concetto è quello di superare la scomodità tipica del viaggiare nello spazio e creare un luogo di comfort tra le stelle. Orbital Assembly ha precisato che la stazione Voyager “sfrutterà le tecnologie dello Spazio e le comodità della Terra per creare un’esperienza unica senza precedenti nella storia”.