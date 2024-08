ATTUALITÀ Vacanze truffa: come tutelarsi? Ascolta il Reloaded!

Vacanze truffa: come tutelarsi?.

Come capire se un alloggio per le vacanze è una truffa? Cercare on line casa in affitto per le ferie con l'obiettivo di risparmiare in alcuni casi può rivelarsi rischioso, soprattutto se non si tengono in considerazione alcuni fattori importanti. Nel nostro reloaded alcuni consigli anti truffa!

