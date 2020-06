Valigetta piena d'oro cerca proprietario disperatamente

Un treno prezioso quello che da San Gallo porta a Lucerna, siamo nella vicina Svizzera, patria da sempre di orologi e cioccolato, ma anche sinonimo di ricchezza e soldi grossi. L'episodio del quale ci occupiamo pare confermare, in parte, le fantasie almeno quelle riguardanti l'abbondanza di soldi. In una carrozza del suddetto treno, infatti è stata trovata una valigetta contenente circa 3Kg. grammo più, grammo meno, in lingotti d'oro per un valore stimato di 170.000€, e fin qui tutto regolare o almeno ci può stare.