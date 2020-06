CURIOSITÀ Valigetta piena d'oro cerca proprietario disperatamente Trovata in una carrrozza del treno dopo 5 anni nessuno la reclama

Un treno prezioso quello che da San Gallo porta a Lucerna, siamo nella vicina Svizzera, patria da sempre di orologi e cioccolato, ma anche sinonimo di ricchezza e soldi grossi. L'episodio del quale ci occupiamo pare confermare, in parte, le fantasie almeno quelle riguardanti l'abbondanza di soldi. In una carrozza del suddetto treno, infatti è stata trovata una valigetta contenente circa 3Kg. grammo più, grammo meno, in lingotti d'oro per un valore stimato di 170.000€, e fin qui tutto regolare o almeno ci può stare.





La vicenda prende i contorni dell'assurdo quando dopo giorni non si presenta nessuno, i giorni diventano mesi e i mesi si trasformano in anni , 5 per l'esattezza e ancora nessuno si è fatto avanti chiedendo notizie della valigetta in questione. Attualmente la preziosa borsa non è ancora stata richiesta e pensare che del suo ritrovamento ne ha parlato anche la Bbc rendendolo pubblico solamente al termine delle indagini fatte per vedere di risalire al legittimo proprietario, andate come facile immaginare, in fumo.









Certo che bisogna avere una bella amnesia se si perdono 3 Kg. d'oro massiccio senza fare una piega, ma ncora di più è restare anni senza chiedere e chiedersi dova possa essere. La procura di Lucerna ha diramato un comunicato spiegando le tempistiche di reclamo, ovvio che non viene specificato il peso esatto in modo da avere un riscontro da confrontare in caso ci siano reclami di possesso. Il nodo sembra essere però anche legato alla modalità di verifica delle dichiarazioni dei proprietari, o presunti tali, che andranno a rivendicare il bottino dimenticato su quel treno anni fa.



















