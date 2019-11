Vasco esce con la sua "ultima nuova canzone"

Era stata annunciata come la sua "ultima nuova canzone", ma non preoccupatevi, "Se ti potessi dire" non sarà il brano che concluderà la carriera di Vasco Rossi.

Sicuramente è il brano della riflessione, quella più intima, su tutto quello che è stato vissuto sopra e fuori dal palco, in cui il rocker rivela la sua "anima fragile". Un racconto introspettivo e autobiografico in cui Vasco si svela in tutta la sua umanità, in cui rivela il suo essere fallibile esattamente come tutti noi.

La nostalgia è uno dei sentimenti messi in gioco da questo Vasco più maturo, saggio. " Se potessi raccontarti per davvero le abitudini di cui non vado fiero": la ragione sembra prendere il sopravvento su colui che ha cantato una vita goduta al massimo, dove tutto è stato vissuto a gonfie vele.

A proposito di "vado al Massimo", proprio poco tempo fa ha fatto sapere a tutti i suoi fan, con un post pubblicato su Instagram, che sarà presente anche al Roma Rock Festival, al Circo Massimo di Roma.

Altro che ultima canzone, Vasco è sempre in movimento: il singolo appena uscito e un nuovo album, un tour che nel 2020 lo vedrà protagonista sul palco dei principali festival rock italiani e anche un film al cinema. Insomma Vasco continua la sua carriera e a quanto pare va "a gonfie vele"!