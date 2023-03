MUSICA Vasco Live 2023: si parte il 2 giugno da Rimini! Come trovare i biglietti

Vasco Live 2023: si parte il 2 giugno da Rimini!.

Dopo il sold out di tutte le date già annunciate del Vasco Live 2023, si apre per tutti i fan del Rocker un'ulteriore possibilità di partecipare a quello che è stato annunciato come uno show indimenticabile. Da qualche giorno è arrivata la conferma: la data zero da cui prenderà il via il tour di Vasco Rossi, si terrà allo Stadio Romeo Neri di Rimini ed è fissata al 2 giugno 2023. Per l'occasione il Sindaco ha inoltre confermato la presa in carico di alcuni lavori per portare la capienza dello Stadio a 24 mila posti.

Ma quando saranno disponibili i biglietti? Scopri tutto nel nostro reloaded!

