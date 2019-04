Vasco Rossi da record a San Siro

1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno al Meazza a Milano: sono queste le date che vedranno protagonista il rocker di Zocca nel capoluogo meneghino in uno dei templi italiani dello sport ma anche della musica. Bob Marley, Bob Dylan, Santana, Bowie, Jacko, Rolling Stones , U2, Madonna, Springsteen sono solo alcuni dei grandi nomi del pop e del rock che si sono esibiti là. Ora ritorna Vasco che in questo modo batte addirittura i suoi stessi record: è la primissima volta che un cantante occupa in pratica San Siro per quasi 15 giorni per un totale di 6 concerti. Ma la carriera di Vasco è piena di record: sempre al Meazza nel 2011 e nel 2014 ci furono 4 sold-out di fila, in più con i concerti di quest'anno 29 presenze in 29 anno in questa location.

Sui social il cantante ha già annunciato la scaletta "...pronta e perfetta..." l'ha definita. Ogni concerto si aprirà con “Qui si fa la storia” del 2008 che inizia con queste parole: ""La disperazione è già qui/C’è solo un modo / che io conosco/la disperazione la soffochi con me/Con me…".

Ed ha aggiunto a proposito del nuovo album previsto per l'autunno: “Ho già un sacco di canzoni, dovrei fare dieci concerti di fila per cantarle tutte”, ha raccontato Vasco.“Chi me lo fa fare – si domanda – di scrivere pezzi che magari non sono all’altezza? Non seguo più la logica discografica, solo la mia urgenza di comunicare”.